Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке стартового тура немецкой Бундеслиги берлинский Унион на своем поле расписал мировую с леверкузенским Байером (1:1).

Оба гола были забиты на старте первого тайма. Уже на седьмой минуте Авонийи открыл счет в матче и вывел хозяев вперед, а спустя пять минут Диаби сравнял счет.

Видео голов и обзор матча:

Унион — Байер 1:1

Голы: Авонийи, 7 — Диаби, 12

Унион: Люте, Триммель (Рюэрсон, 82), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 81), Хедира, Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен (Озтуналы, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 63).

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Демирбай, Амири (Паулиньо, 76), Паласиос, Шик, Диаби.

Предупреждение: Диаби.