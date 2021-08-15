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Унион - Байер, Getty Images
15 августа 2021, 14:04
В поединке стартового тура немецкой Бундеслиги берлинский Унион на своем поле расписал мировую с леверкузенским Байером (1:1).
Оба гола были забиты на старте первого тайма. Уже на седьмой минуте Авонийи открыл счет в матче и вывел хозяев вперед, а спустя пять минут Диаби сравнял счет.
Видео голов и обзор матча:
Унион — Байер 1:1
Голы: Авонийи, 7 — Диаби, 12
Унион: Люте, Триммель (Рюэрсон, 82), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 81), Хедира, Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен (Озтуналы, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 63).
Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Демирбай, Амири (Паулиньо, 76), Паласиос, Шик, Диаби.
Предупреждение: Диаби.