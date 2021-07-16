Италия

25-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Интер на своем официальном сайте объявил, что полузащитник Валентино Лазаро сдал положительный результат теста на коронавирус.

Также пресс-служба "нерадзурри" отметила, что тест 25-летнего австрийца может быть ложно-положительным и футболист сдаст еще один тест после нескольких дней на самоизоляции.

В прошедшем сезоне Лазаро выступал на правах аренды в составе менхенгладбахской Боруссии, где провел 28 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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