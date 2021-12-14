Украинский форвард пропустит игру против Ковильи.
Роман Яремчук, getty images
14 декабря 2021, 11:57
Роман Яремчук не успеет вернуться в оптимальную форму к матчу Кубка Португалии против Ковильи.
Как сообщает издание Record, украинский форвард не испытывал проблем с мышцами на тренировке, но Жорже Жезуш не готов им рисковать.
Отметим, что повреждение Роман Яремчук получил во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Киев.
В текущем сезоне украинский бомбардир отыграл 20 матчей за Бенфику, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что ранее Роман Яремчук рассказал, почему сложно заиграть в Бенфике.