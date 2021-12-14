Португалия

Украинский форвард пропустит игру против Ковильи.

Роман Яремчук не успеет вернуться в оптимальную форму к матчу Кубка Португалии против Ковильи.

Как сообщает издание Record, украинский форвард не испытывал проблем с мышцами на тренировке, но Жорже Жезуш не готов им рисковать.

Отметим, что повреждение Роман Яремчук получил во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Киев.

В текущем сезоне украинский бомбардир отыграл 20 матчей за Бенфику, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что ранее Роман Яремчук рассказал, почему сложно заиграть в Бенфике.