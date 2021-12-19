Португалия

Украинский форвард проводит результативный поединок за "орлов".

В настоящее время проходит поединок 15 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на своем поле принимает Маритиму.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе Бенфики и в начале второго тайма он оформил результативную передачу на Рафаэля Силву.

Спустя девять минут украинец уже и сам расписался в воротах гостей, забив пятый мяч своей команды.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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