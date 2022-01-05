Кроме нападающего сборной Украины, лазарет Бенфики пополнили еще два игрока первой команды.
Роман Яремчук, Getty Images
05 января 2022, 16:57
Очередное тестирование на коронавирус выявило еще три положительных анализа среди игроков Бенфики — утверждает O Jogo.
К вратарю Миле Свильяру присоединились Пицци, Неманья Радоньич и Роман Яремчук.
Есть и положительная новость из стана "орлов": прошел карантин и возвращается к работе Гримальдо.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 24 матча 7 во всех турнирах и забил 7 мячей. В недавно проигранном метче Порту Роман отметился голом и был признан лучшим игроком в составе Бенфики.