Португалия

Кроме нападающего сборной Украины, лазарет Бенфики пополнили еще два игрока первой команды.

Очередное тестирование на коронавирус выявило еще три положительных анализа среди игроков Бенфики — утверждает O Jogo.

К вратарю Миле Свильяру присоединились Пицци, Неманья Радоньич и Роман Яремчук.

Есть и положительная новость из стана "орлов": прошел карантин и возвращается к работе Гримальдо.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 24 матча 7 во всех турнирах и забил 7 мячей. В недавно проигранном метче Порту Роман отметился голом и был признан лучшим игроком в составе Бенфики.