Португалия

Украинец отметился голом, но его команда уступила принципиальному сопернику.

Бенфика в матче 16 тура чемпионата Португалии в гостях уступила Порту со счетом 1:3.

В этом противостоянии украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл на поле 52 минуты. За это время украинец отметился результативным ударом.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7,1 балла, которая является лучшей среди игроков Бенфики.

По мнению SofaScore Яремчук заработал оценку — 6,8 баллов. Это третья оценка среди "орлов" после Гонсало Рамоса (7,0) и Юлиана Вайгля (7,1).

После 16 игр Бенфика набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующих Порту и Спортинга на семь баллов.