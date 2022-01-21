Португалия

Украинец вернулся в стартовые 11 "орлов".

В рамках 19 тура чемпионата Португалии Бенфика в гостях сыграет против аутсайдера Ароки.

Нальсон Вериссимо, исполняющий обязанности главного тренера Бенфики, определился с составом на игру. Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в стартовом составе.

Бенфика: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лазаро — Мариу, Вайгль, Бернарду — Нуньес, Силва — Яремчук.

Запасные: Лейтэ, Эвертон, Таарабт, Пицци, Рамос, Морато, Жилберто, Гонсалвеш, Алмейда.

Матч Арока — Бенфика состоится 21 января и начнется в 21:00 по киевскому времени.