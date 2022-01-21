Украинец вернулся в стартовые 11 "орлов".
РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTY IMAGES
21 января 2022, 20:22
В рамках 19 тура чемпионата Португалии Бенфика в гостях сыграет против аутсайдера Ароки.
Нальсон Вериссимо, исполняющий обязанности главного тренера Бенфики, определился с составом на игру. Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в стартовом составе.
Бенфика: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лазаро — Мариу, Вайгль, Бернарду — Нуньес, Силва — Яремчук.
Запасные: Лейтэ, Эвертон, Таарабт, Пицци, Рамос, Морато, Жилберто, Гонсалвеш, Алмейда.
Матч Арока — Бенфика состоится 21 января и начнется в 21:00 по киевскому времени.