Португалия

Жоао Віктор продовжить кар'єру у клубі, де виступає українець Роман Яремчук.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Корінтіансу Жоао Віктором.

Угода з "орлами", у складі яких виступає українець Роман Яремчук, розрахована до літа 2027 року.

Фінансова частина угоди не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 8,5 мільйонів євро.

Цього сезону Віктор встиг провести 27 поєдинків у всіх турнірах.