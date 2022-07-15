Португалия

21-річний аргентинець продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Рівер Плейта Енцо Фернандесом.

Угода з 21-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року. Також у контракті прописано суму відступних у розмірі 120 мільйонів євро.

Цього сезону Фернандес провів 27 поєдинків, у яких забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка придбала захисника Корінтіанса.