ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканці залишились невдоволені роботою арбітра.

У другому півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Марокко поступилася французам із рахунком 0:2.

Федерація футболу Марокко подала скаргу на суддівство.

"КФФМ висловлює рішучий протест щодо арбітражу матчу зі збірною Франції на чолі з Сесаром Артуро Рамосом. Ми здивовані тим, що ВАР не відреагував на деякі епізоди.

КФФМ без вагань захищатиме права нашої команди, закликаючи до справедливості у вживанні необхідних заходів щодо арбітражної несправедливості, застосованої щодо національної збірної Марокко в її матчі проти збірної Франції у півфіналі ЧС-2022", — йдеться у заяві марокканців.

Нагадаємо, що відео голів та огляд матчу Франція — Марокко дивіться на Football.ua.