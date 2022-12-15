Сергій Сидорчук натякнув, що у Динамо є шанси на "золоті" медалі.
СЕРГІЙ СИДОРЧУК, ФК ДИНАМО
15 грудня 2022, 19:54
Капітан Динамо Сергій Сидорчук вважає, що у Динамо є шанси на чемпіонство, адже, за його словами, це один з найнепередбачуваніших чемпіонатів України.
"Це комусь може здатися смішним, але нинішній чемпіонат є найконкурентнішим за останні 7-10 років. Ти не можеш заздалегідь знати, яка команда у якої відбере очки. Це зараз найцікавіше в УПЛ. Аутсайдерів не видно", — написав Сидорчук в інстаграм.
Раніше Сергій Сидорчук висловив підтримку головному тренеру команди Мірчі Луческу.