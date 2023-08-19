Португалія

Український голкіпер може зіграти проти Ештрели.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін вже сьогодні може дебютувати у своїй новій команді у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, 22-річний українець може сьогодні вийти у стартовому складі "орлів" на матч другого туру чемпіонату Португалії проти Ештрели.

Нагадаємо, Трубін перебрався до Бенфіки дев'ять днів тому і поки що не дебютував у складі "орлів". Сума трансферу становила близько 11 мільйонів євро.

Матч Бенфіка — Ештрела відбудеться сьогодні, 19 серпня, о 22:30 за київським часом.