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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (07.08.2023 — 14.08.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року в самому розпалі, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Вік: 22

Країна: Нідерланди

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 40 млн €

Тоттенгем підписав захисника Мікі ван де Вена з Вольфсбурга за 30,00 млн €. 22-річний голландський футболіст, який капітанив у збірній U-21 на Євро-2023 цього літа, підписав шестирічний контракт із клубом Прем'єр-ліги.

Мікі ван де Вен став четвертим новачком Тоттенгема у літнє трансферне вікно. Клуб підписав півзахисника збірної Англії Джеймса Меддісона, італійського воротаря Гульєльмо Вікаріо та екс-гірника Манора Соломона.

22-річний футболіст підписав угоду на шість років. Він виступатиме у новій команді під 37 номером.

Вік: 25

Країна: Мексика

Позиція: Захисник / опорний півзахисник

Сума трансферу: 38 млн €

Альварес приєднався до Аякса влітку 2019 року після того, як команду залишив де Лігт. Пам'ятаєте той сезон Ліги чемпіонів, де Аякс майже дійшов до фіналу? Після цього голландці були змушені попрощатись з деякими творцями того успіху.

Альварес спочатку грав на позиції центрального захисника, але пізніше тренери почали його переводити в опорну зону. Взагалі, мексиканець досить стабільно виступав за Аякс, чим привернув увагу більш іменитих клубів. Як результат — переїзд в найсильнішу лігу світу. А завдання — тримати планку, яку впродовж декількох років тримав Деклан Райс.

25-річний футболіст підписав контракт з лондонським клубом на п'ять років.

Вік: 20

Країна: Англія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 37,2 млн €

Лівраменто 20 років, він грає на позиції правого захисника і є вихованцем Челсі. З 2021 виступав у складі Саутгемптона. Після вильоту "святих" в Чемпіоншип гравця швиденько перехопив Ньюкасл, якому восени грати в Лізі чемпіонів.

Значну частину минулого сезону молодий захисник пропустив через травму хрестоподібних зв'язок.

Свого часу "святі" придбали Тіно у лондонського Челсі за 5,9 мільйона євро. А продати вдалось майже в шість разів дорожче. Крім цього Саутгемптон отримає низку бонусів залежно від успішності виступу гравця у новій команді.

Вік: 26

Країна: Кот-д'Івуар

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 12,5 млн €

З чуток, у Барселоні Кессьє заробляв близько 6,5 мільйонів євро за сезон. У новій команді він отримуватиме близько 20 мільйонів за сезон. Цілком імовірно, якби у півзахисника було бажання, він міг би ще пограти, наприклад, у Серії А, де проявив себе досить непогано. Однак Кессьє вибрав шлях у Саудівській Аравії.

Для Барселони в цьому трансфері одні плюси: щось підзаробили, розвантажили зарплатну відомість, а також позбулися футболіста, який не так і дуже потрібний був. Відрізками Кессьє був непоганий на Камп Ноу, але заграти повною мірою так і не зумів.

Вік: 20

Країна: Франція

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 30 млн €

20-річний футболіст минулого сезону провів 38 матчів за Ліон у всіх турнірах (34 з яких – у Лізі 1), у яких забив два голи та заробив сім жовтих карток. Він привернув увагу європейських грандів, але активний і предметний інтерес мав Лейпциг, який і придбав талановитого центрального захисника.

"Бики" заплатили "ткачам" за француза 30 мільйонів євро. Німецький клуб не сварить грошима, тому можна очікувати, що гравцю довірятимуть, а в майбутньому, можливо, перепродадуть його за 90-100 мільйонів, якщо прогрес вдасться закріпити та розвинути.

Вік: 27

Країна: Іспанія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: вільний агент

Протягом п'яти років (також була оренда до Барселони на півроку) Адама Траоре виступав за Вулвергемптон. За цей проміжок часу він відіграв 194 матчі у чемпіонаті Англії, в яких забив 14 голів і зробив 20 результативних передач за "вовків".

Не залишало відчуття, що Траоре "ось-ось додасть" і виросте у супер-зірку. Однак цього не сталося і навряд чи станеться. 27-річний футболіст перейшов до Фулгема, який за рівнем плюс-мінус така ж команда, як і Вулвергемптон.

Ймовірно, Траоре чекав на пропозицію краще, враховуючи, що він перебуває у статусі вільного агента, але так і не дочекався.

Вік: 30

Країна: Бразилія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 9,74 млн €

Перейшовши із Шахтаря, Фред провів п'ять сезонів за Манчестер Юнайтед, проте стати важливим футболістом у складі "червоних дияволів" так і не зміг. За цей проміжок часу бразилець провів 213 ігор, у яких забив 14 голів та віддав 19 результативних передач.

Були чутки, що Фред може перейти у Фулгем, проте далі за розмови справа не пішла. 30-річний футболіст цілком здатний провести кілька хороших сезонів у Туреччині та стати лідером півзахисту стамбульської команди.

Вік: 22

Країна: Україна

Позиція: Голкіпер

Сума трансферу: 10 млн €

Більшість літа ходили чутки щодо потенційного трансферу Анатолія Трубіна. Були різні чутки та конкретний інтерес був у Інтера, проте угода не відбулася: Шахтар та міланський клуб не зуміли домовитись.

Була інформація від авторитетного інсайдера Фабриціо Романо, що інтерес до Трубіна виявляє Челсі. На той момент "сині" хотіли, щоб українець склав конкуренцію Кепі (який уже в Реалі) за пост номер один. Але й тут далі чуток справа не пішла.

Якогось моменту з'явилася Бенфіка і зуміла домовитися з Шахтарем: сума трансферу склала 10 мільйонів євро, один мільйон "гірники" можуть отримати у вигляді бонусу, а також 40% від наступного перепродажу голкіпера.

Залишається побажати удачі Анатолію та вірити, що в Бенфіці він надовго не затримається, і далі на нього чекає одна з топ-ліг Європи.

Вік: 26

Країна: Франція

Позиція: Вінгер

Сума трансферу: 50 млн €

Раніше Дембеле вже виступав у Франції за Ренн, після чого перейшов до дортмундської Боруссії, а звідти — до Барселони. Відрізок кар'єри в Барсі вийшов не таким, як того хотіли вболівальники "блаугранас" від гравця, за якого свого часу було заплачено 135,00 млн €.

Усману всього 26 років, і для футболіста це піковий кар'єрний вік. З огляду на те, що француза продали майже втричі дешевше, ніж купили 6 років тому, складається враження, що гравець зробив крок назад. З іншої сторони, в ПСЖ він може отримати безмежну довіру від тренера, якої він не мав в Барсі, та перезавантажити кар'єру.

Проте успіхом в паризькому клубі можна вважати лише перемогу в ЛЧ. Спостерігаючи за тим, що відбувається в середині клубу, такі перспективи недосяжні, принаймні декілька найближчих років.

Вік: 30

Країна: Англія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 100 млн €

Капітан збірної Англії та один із найрезультативніших англійських гравців в історії Гаррі Кейн підписав контракт з німецькою Баварією, куди він перейшов із Тоттенгема. Сума операції склала 100 млн євро.

Після відходу Роберта Левандовські "Роттен" так і не підписали таранного центрфорварда, хоча це не завадило виграти Бундеслігу. Тепер мюнхенський клуб має справжню зірку на вістрі атаки.

Щоправда, дебют Гаррі вийшов змазаним, якщо не сказати — провальним. Кейн зіграв пів години в Суперкубку Німеччини проти Лейпцига, але його команда поступилась 0:3.