Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник точне розпочне матч з перших хвилин.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт випустить півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона в стартовому складі на матч проти України у кваліфікації на Євро-2024. Про це повідомляє Sky Sports.

Для екскапітана Ліверпуля матч з синьо-жовтими стане 78-м у складі "Трьох Левів". В його активі три голи та 11 асистів.

Нагадаємо, Джордан Гендерсон виступав за Ліверпуль з літа 2011 року. З того моменту він провів у футболці "червоних" 492 поєдинки, у яких йому вдалося забити 33 голи та віддати 61 результативну передачу.

Влітку 2023 року він перебрався в саудівський Аль-Іттіфак.