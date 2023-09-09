Україна: Перша ліга

Завершено два матчі сьомого туру.

В рамках сьомого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги відбувся поєдинок між Вікторією та Черніговом.

В першому таймі команди обмінялись точними ударами, причому фавориту поєдинку довелось відіграватись.

Все йшло до нічиєї, проте на 89-ій хвилині сумці вирвали перемогу завдяки пенальті, який реалізував Шаврін. 2:1.

Після семи турів Вікторія з 15-ма очками на другій сходинці групи В, Чернігів — на останньому місці з чотирма пунктами.

Вікторія — Чернігів 2:1

Голи: Мишенко, 38, Шаврін, 89 (пенальті) — Федосов, 15.

Епіцентр в схожій манері здобув перемогу над Буковиною. Бендера забив за господарів, а Фарасеєнко зрівняв рахунок. Гол Гірного з пенальті приніс Епіцентру три очки.

Після семи турів Епіцентр третій, Буковина перебуває на шостій сходинці групи А.

Епіцентр — Буковина 2:1

Голи: Бендера, 40, Гірний, 75 (пенальті) — Фарасеєнко, 60.