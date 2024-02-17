Чинний контракт футболіста розрахований до кінця цього сезону.
Анхель Ді Марія, Getty Images
17 лютого 2024, 15:35
Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити виступати у складі "орлів" у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, чинний контракт 36-річного аргентинця розрахований до кінця сезону, але у "орлів" є опція продовження угоди ще на один рік, якою клуб хоче скористатися.
Нагадаємо, Ді Марія повернувся до Бенфіки минулого літа, а до цього він виступав за "орлів" з 2007 по 2010 рік.
Цього сезону Ді Марія провів 31 матч, у яких забив 13 голів та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Бенфіка та Спортінг цікавляться Судаковим.