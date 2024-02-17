Португалія

Чинний контракт футболіста розрахований до кінця цього сезону.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити виступати у складі "орлів" у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, чинний контракт 36-річного аргентинця розрахований до кінця сезону, але у "орлів" є опція продовження угоди ще на один рік, якою клуб хоче скористатися.

Нагадаємо, Ді Марія повернувся до Бенфіки минулого літа, а до цього він виступав за "орлів" з 2007 по 2010 рік.

Цього сезону Ді Марія провів 31 матч, у яких забив 13 голів та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка та Спортінг цікавляться Судаковим.