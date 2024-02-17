Україна

Український хавбек може знову стати одноклубником Анатолія Трубіна.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів одразу двох топ-клубів чемпіонату Португалії. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлені Спортінг та Бенфіка, в якому виступає колишній голкіпер "гірників" Анатолій Трубін.

У січні були чутки про те, що Наполі та Ювентус зацікавлені у послугах Судакова і навіть була інформація від Шахтаря, що клуб відхилив пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро.

Також додамо, що нещодавно Судаков підписав новий контракт із "гірниками", який розрахований до 2028 року.

Цього сезону Судаков провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Наразі Бенфіка та Спортінг ведуть боротьбу за чемпіонський титул у Португалії.