Португалія

Команда Рогера Шмідта продовжує боротьбу за чемпіонський титул у Прімейрі.

У матчі 22 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі розгромила Візелу з рахунком 6:1.

У складі команди Рогера Шмідта забивали Отаменді, Говея, Рафа Сілва, Леонардо та Нерес, який оформив дубль. Усі голи "орлів" були забиті у першому таймі. Гості відповіли влучним ударом Ессенде на 48 хвилині.

Також зазначимо, що на 71 хвилині у ворота "орлів" було призначено пенальті, але на лінії чудово зіграв український воротар Анатолій Трубін, який парирував удар у кут із 11 метрів від Ессенде.

Після 22 турів Бенфіка набрала 55 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, випереджаючи Спортінг на три бали, але "леви" мають дві гри в запасі. У Візели 16 очок та останнє місце.

Бенфіка — Візела 6:1

Голи: Нерес, 16, 45+1, Отаменді, 25, Говея, 30, Рафа Сілва, 45+4, Леонардо, 88 — Ессенде, 48.

На 71 хвилині Ессенде (Візела) не реалізував пенальті (воротар).