Португалія

"Орли" лідирують у чемпіонаті, але суперник із Лісабона має два матчі в запасі.

Бенфіка у матчі 26 туру чемпіонату Португалії мінімально обіграла Каса Піа з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли результативним ударом відзначився Артур Кабрал.

Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів весь матч за "орлів", зберігши свої ворота на замку.

Після 26 турів Бенфіка очолює чемпіонат Португалії, випереджаючи Спортінг на два очки, але "леви" мають дві гри в запасі.