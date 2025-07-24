Італія

Туринський клуб уклав контракт із португальським захисником до 2030 року — угода обійшлася майже в 13 мільйонів євро.

Ювентус оголосив про трансфер правого захисника Жоау Маріу з Порту. Контракт із 25-річним португальцем підписано до літа 2030 року.

Згідно з офіційною інформацією, сума угоди склала 11,4 мільйона євро, які туринський клуб виплачуватиме протягом чотирьох років. Додатково Ювентус поніс витрати ще на 1,2 мільйона євро у вигляді комісій та супутніх платежів.

У минулому сезоні Прімейри Жоау Маріу провів 27 матчів за Порту, зарекомендувавши себе як надійний і стабільний гравець оборони. Його перехід має зміцнити захисну лінію Ювентуса напередодні нового сезону Серії А.

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Порту обміняються захисниками.