Туреччина

Колишній гравець Барселони може переїхати до Туреччини.

Півзахисник Аль-Ахлі Франк Яннік Кесс'є може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного івуарійця зацікавлений турецький Бешикташ, який розглядає можливість підписання колишнього футболіста Барселони.

Зазначається, що Аль-Ахлі готовий відпустити Кесс'є в безвідсоткову оренду, або зовсім, якщо надійде гідна пропозиція.

Кесс'є виступає за Аль-Ахлі з літа 2023 року. Минулого сезону він провів 44 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, Бешикташ є суперником донецького Шахтаря за другим раундом кваліфікації Ліги Європи. У першій грі "гірники" здобули перемогу (4:2), а матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 липня.