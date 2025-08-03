Португалія

"Орли" намагаються домовитись про оренду марроканця.

Вінгер мадридського Реала Браїм Діас може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного марроканця зацікавлена Бенфіка, де виступає українець Анатолій Трубін.

Зазначається, що керівництво "орлів" вже зв'язалося з "вершковими", щоб дізнатися про можливість орендної угоди на найближчий сезон.

Минулого сезону Діас провів 56 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка разом із Трубіним стала володарем Суперкубку Португалії.