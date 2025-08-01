Іспанія

Попри участь у клубному чемпіонаті світу, мадридський клуб змушений зіграти матч 1-го туру в заплановану дату — рішення пояснили складом команди.

Матч першого туру Ла Ліги між мадридським Реалом та Осасуною відбудеться, як і заплановано, 19 серпня. Клопотання Реала про перенесення гри на 29 жовтня у зв’язку з підготовкою до клубного чемпіонату світу було відхилене.

Суддя Королівської іспанської футбольної федерації ухвалив рішення, згідно з яким підстав для перенесення матчу немає. У рішенні наголошується, що клуб має право зареєструвати до 25 гравців, однак наразі в заявці Реала лише 23 футболісти. Водночас клуб свідомо не використав два доступні місця для поповнення складу.

За словами судді, наявність 23 гравців у команді дає змогу виконувати вимоги змагального календаря, навіть з огляду на необхідність контролювати навантаження, відпочинок гравців і мінімізувати ризики травм.

Таким чином, Реалу доведеться розпочати сезон у Ла Лізі без змін у графіку, попри міжнародні обов’язки.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.