Іспанія

Під час літнього міжсезоння мадридський клуб попрощався з 14 футболістами, більшість із яких пішли як вільні агенти.

Мадридський Реал влітку розпрощався із 14 гравцями, повідомляє Bernabeu Digital. Шестеро з них принесли клубу прибуток у розмірі близько 20 мільйонів євро, тоді як решта вісім залишили клуб на правах вільних агентів.

Серед проданих гравців — Рафа Обрадор, Юссеф Енріке, Марвел, Віктор Муньйос, Чема Андерс та Хакобо Рамон. Усі вони є вихованцями мадридської академії, однак не мали шансів закріпитися в першій команді.

Цей трансферний хід дозволив Реалу не лише оновити резервні склади, а й отримати фінансову вигоду без значних втрат для основного складу.

Раніше стало відомо, що Родріго відхилив інтерес Тоттенгема.