"Дракони" тримали трансфер у таємниці до останнього.
Люк Де Йонг, фото: x.com/FCPorto
05 серпня 2025, 13:38
Порту максимально засекретив медогляд Люка де Йонга, щоб уникнути витоку інформації про його трансфер.
Колишній нападник Севільї та Барселони приєднався до португальського клубу як вільний агент після відходу з ПСВ. Порту оголосив про трансфер де Йонга в неділю, і того ж дня відбулася його презентація.
За даними O Jogo, переговори з де Йонгом розпочалися за тиждень до офіційного оголошення, але клуб тримав угоду в таємниці. Щоб запобігти розголошенню, Порту записав медогляд де Йонга як для новачка гандбольної команди. Багаж гравця в аеропорту забирав його агент.
До початку презентації де Йонга як гравця Порту про угоду знало лише керівництво клубу.
Раніше повідомлялося, що захисник Саутгемптона перейде до Порту.