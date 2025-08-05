Португалія

"Дракони" тримали трансфер у таємниці до останнього.

Порту максимально засекретив медогляд Люка де Йонга, щоб уникнути витоку інформації про його трансфер.

Колишній нападник Севільї та Барселони приєднався до португальського клубу як вільний агент після відходу з ПСВ. Порту оголосив про трансфер де Йонга в неділю, і того ж дня відбулася його презентація.

За даними O Jogo, переговори з де Йонгом розпочалися за тиждень до офіційного оголошення, але клуб тримав угоду в таємниці. Щоб запобігти розголошенню, Порту записав медогляд де Йонга як для новачка гандбольної команди. Багаж гравця в аеропорту забирав його агент.

До початку презентації де Йонга як гравця Порту про угоду знало лише керівництво клубу.

Раніше повідомлялося, що захисник Саутгемптона перейде до Порту.