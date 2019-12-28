Испания

Рождественские каникулы для Барселоны закончатся 29 декабря.

После непродолжительных рождественских каникул лидер чемпионата Испании Барселона приступит к подготовке к каталонскому дерби против Эспаньола в воскресенье, 29 декабря — сообщает Diario Sport.

При этом четверо футболистов присоединятся к команде лишь 2 января. Это Лионель Месси, Луис Суарес и Нету, которые встречали Рождество в Южной Америке и потому получили больше отдыха с учетом времени на перелеты, а также мятежный Артуро Видаль, чье положение в Барселоне становится туманным.

Матч 19-го тура чемпионата Испании Эспаньол — Барселона состоится в субботу, 4 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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