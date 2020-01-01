Испания

Форвард не планирует покидать каталонский клуб.

Нападающий Луис Суарес не планирует покидать Барселону и рассчитывает на продление контракта.

Действующий контракт уругвайского форварда с каталонцами истекает в июне 2021-го, но он уверен, что продолжит выступления в клубе.

"Я очень счастлив в клубе, где мне всего удалось достигнуть", – рассказал Суарес в интервью изданию Sport.

"Статистика и показатели говорят в мою пользу. Думаю, я готов обсудить продление контракта и новое соглашение вскоре будет достигнуто".

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 21 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 13 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Суарес забил десятый гол в 15-м сезоне подряд.

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