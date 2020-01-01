Испания

Барселона опровергла информацию в итальянских СМИ об уходе Жан-Клера Тодибо в Милан.

Барселона пока не договорилась с Миланом по трансферу Жан-Клера Тодибо — утверждает Mundo Deportivo.

Ранее Gazzetta dello Sport и другие итальянские СМИ сообщили, что Милан и Барселона согласовали аренду защитника с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Сам 20-летний футболист, на которого кроме Милана претендуют Байер, Монако, Саутгемптон и Уотфорд, хотел бы остаться в Барселоне и побороться за место в составе. Его судьба, как утверждает агент Тодибо, окончательно должна решиться во вторую неделю января.

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