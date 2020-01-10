Испания

Каталонский клуб хочет подписать вингера Бетиса.

Полузащитник Бетиса Кристиан Тельо попал в сферу интересов Эспаньола, сообщает издание Mundo Deportivo.

Эспаньол планирует укрепить атакующую линию в январе и попытается заполучить вингера севильского клуба.

Тельо выступает в составе Бетиса с 2017 года, перейдя из Барселоны за 4 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "вердибланкос", отличившись одним голом.

Действующий контракт Тельо с Бетисом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Эспаньол подписал нападающего Рауля де Томаса.

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