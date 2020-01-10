Испания

Похоже, текущий розыгрыш станет заключительным для специалиста на Камп Ноу.

Как утверждает Cadena Ser, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде покинет свой пост по завершению текущего сезона.

По данным источника, это решение станет обоюдным. Руководство клуба считает, что в команде сложилась непростая ситуация, и сам специалист склоняется к добровольному уходу.

Кроме того, отмечается, что Вальверде может быть уволен и раньше, если "блаугранас" провалят выступления в Лиге чемпионов и Примере. Утверждается, что боссы каталонцев уже определились с преемником — им станет нынешний наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Ранее сам Вальверде прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Суперкубка Испании.