Похоже, текущий розыгрыш станет заключительным для специалиста на Камп Ноу.
Эрнесто Вальверде, getty images
10 января 2020, 12:25
Как утверждает Cadena Ser, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде покинет свой пост по завершению текущего сезона.
По данным источника, это решение станет обоюдным. Руководство клуба считает, что в команде сложилась непростая ситуация, и сам специалист склоняется к добровольному уходу.
Кроме того, отмечается, что Вальверде может быть уволен и раньше, если "блаугранас" провалят выступления в Лиге чемпионов и Примере. Утверждается, что боссы каталонцев уже определились с преемником — им станет нынешний наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.
Ранее сам Вальверде прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Суперкубка Испании.