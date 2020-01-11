Испания

Уругвайцу может потребоваться операция на колене.

Нападающий Барселоны Луис Суарес может оказаться в лазарете на ближайшие недели, сообщает издание Sport.

Суарес испытывал проблемы с коленом в последних матчах и не мог выступать на полную силу. В этот уикенд уругвайский форвард пройдет обследование у престижного специалиста Рамона Кугата, который должен определить, потребуется ли ему операция.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 23 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 14 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что в лазарете Барселоны продолжают находиться голкипер Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур и нападающий Усман Дембеле.

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