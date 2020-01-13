"Сине-гранатовые" находятся в поиске замены для Эрнесто Вальверде.
ГАБРИЭЛЬ МИЛИТО, ФОТО GETTY IMAGES
13 января 2020, 08:55
Барселона рассматривает варианты с назначением Габриэля Милито и Хави Гарсии Пименто, сообщает Cadena Ser.
Аргентинский экс-защитник ныне возглавляет Эстудиантес, а Пименто тренирует молодежный состав каталонцев.
В случае назначения Пименто, он будет руководить командой до конца сезона, а после его место займет Хави.
Напомним, что фаворитом на пост в Барселоне по последней информации является Маурисио Почеттино.