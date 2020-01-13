Испания

Экс-тренер Бетиса Кике Сетьен уже начал обсуждение личного контракта с Барселоной.

Еще не объявив официально об увольнении Эрнесто Вальверде с поста тренера, Барселона начала переговоры об условиях контракта с Кике Сетьеном — уверяет AS.

61-летний Сетьен ранее работал с Расингом, Эхидо, сборной Экваториальной Гвинеи, Логроньесом, Луго, Лас-Пальмасом и Бетисом,

Сообщалось, что главными кандидатами на пост тренера Барселоны были Роналд Куман и Хави, но оба отказались занять его в январе.

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