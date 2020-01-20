Испания

"Лисы" договорились о трансфере вратаря Вест Хэма.

Голкипер Вест Хэма Роберто Хименес может в ближайшее время стать игроком Алавеса, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Лисы" согласовали детали трансфера испанского вратаря и могут подписать его в ближайшее время. Руководство испанского клуба готово заплатить за 33-летнего стража ворот около 2,5 млн евро.

Роберто присоединился к Вест Хэму прошлым летом на правах свободного агента из Эспаньола. В текущем сезоне голкипер провел 10 поединков, пропустив 21 гол.

Ранее сообщалось, что Алавес подписал полузащитника Бетиса Исмаэля Гутьерреса.

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