Испания

Барселона арендовала Матеуса Перейру, а Ювентус подписал Алехандро Маркеса.

Анонсированный ранее обмен между Ювентусом и Барселоной Матеуса Перейры на Алехандро Маркеса состоялся — сообщили официальные сайты обоих клубов.

Оба игрока успешно прошли медицинское обследование в своих новых клубах, после чего Барселона арендовала Матеуса Перейру до 30 июня 2020 года с правом выкупа, а Ювентус подписал контракт с Алехандро Маркесом до 30 июня 2024 года.

21-летний бразильский полузащитник Перейра выступал за Коринтианс (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Эмполи (2, 0), Парану (7, 0), Ювентус U-23 (22, 5), Ювентус (3, 0) и Дижон (10, 0).

19-летний венесуэльский нападающий Маркес пока может похвастаться только выступлениями за Барселону В (22 матча, 1 гол).

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