Испания

Молодой нападающий каталонцев прокомментировал дубль в ворота Леванте.

Барселона обыграла Леванте в 23 туре чемпионата Испании благодаря дублю Анссумане Фати. Молодой игрок прокомментировал свой успех.

"Это мечта забивать голы за Барселону. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную мне возможность.

Ансу Фати стал самым молодым игроком, который отмечался дублем в ХХI веке в Ла Лиге.

"Мне только что сказали об этом. Я хочу продолжать улучшать свою игру. Я верю в себя в этой команде.

Месси? Я наблюдал за его игрой в течение многих лет, и игра вместе с ним — мечта. Мои товарищи по команде делали все, чтобы я легко адаптировался. Я хочу поблагодарить их", — приводит слова Ансу Фати Marca.

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