Испания

Главный тренер Леванте прокомментировал поединок против Барселоны.

Пако Лопес остался доволен выступлением своей команды против чемпиона Испании на Камп Ноу. Тренер увидел в действиях своей команды смелость, отвагу и нежелание проигрывать.

"Мы приехали на Камп Ноу и играли смело и отважно против такого противника. До их первого гола у нас не было проблем. Мы верили до самого конца. Мы могли набрать балл. В первом тайме мы бегали слишком много из-за неудачного прессинга. Судя по тому, как мы играли, эта команда никогда не сдастся", — приводит слова Пако Лопеса Marca.

Леванте после 22 туров набрал 26 очков и находится на 13 строчке турнирной таблицы. Напомним, что левантийцы уступили из-за дубля Фати, который, тем самым, установил рекорд.

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