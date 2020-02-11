Испания

Форвард мечтает выиграть Кубок перед окончанием карьеры.

Нападающий Атлетика Аритц Адурис поделился своим мнением о текущем розыгрыше Кубка Испании и заявил, что давно мечтает выиграть трофей.

Баскский клуб пробился в полуфинал турнира, одержав победу нал Барселоной (1:0).

"Мы устали о того, что Барселона и Реал Мадрид выигрывают все. Здорово видеть такие турниры, где присутствует больше динамизма. Это обогащает футбол, такой формат нравится болельщикам.

Я мечтаю выиграть Кубок уже долгое время. Вначале это было просто фантазией, но теперь эта мечта очень близка к осуществлению.

Только представлю мысль о том, чтобы завершить карьеру в этом сезоне и отпраздновать победу. Каждый мечтает об этом", – приводит слова Адуриса портал Goal.com.

В текущем сезоне 39-летний игрок провел 12 матчей в составе Атлетика, отличившись одним голом.

Напомним, ранее определились полуфинальные пары Кубка Испании, в которых Атлетик сыграет с Гранадой, а Сосьедад сразится с Мирандесом.

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