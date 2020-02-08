"Сине-гранатовые" очень тщательно подошли к поиску нового нападающего.
ЛУИС СУАРЕС, ФОТО GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 13:15
Барселона после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, судя по всему, может подписать нападающего, который выступает в Испании.
Новой целью каталонцев, чтобы заменить Луиса Суареса, стал Луис Суарес из Сарагосы, с которым уже был установлен первый контакт, сообщает AS.
Сделку усложняет тот факт, что колумбийский нападающий находится в Сарагосе на правах аренды из Уотфорда.
В текущем сезоне Сегунды 22-летний Луис Суарес отметился 14 точными ударами и 3 результативными передачами в 24 поединках.
Напомним, что Барселона также рассматривает кандидатуры Виллиана Жозе и Лукаса Переса.
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