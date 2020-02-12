Испания

Голкипер Овьедо в беседе с Евгением Музыкой кратко рассказал о первых впечатлениях от пребывания в клубе.

Андрей Лунин в январе перебрался на правах аренды в Овьедо, где сразу же был признан лучшим игроком месяца в команде. Также украинец попал в символическую сборную 27-го тура Сегунды по версии издания Marca благодаря сэйвам в игре с Райо Вальекано.

- Как вам атмосфера в Овьедо? Что сказал тренер после дебютного матча, где вы допустили ошибку?

- Атмосфера хорошая, классный коллектив. Про ошибку тренер ничего не говорил.

- Говорили ли вы с Зинедином Зиданом перед тем, как перейти в Овьедо?

- Нет, не разговаривали.

- Как вам уровень Сегунды по сравнению с чемпионатом Украины?

- Главное отличие — это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше.

- Если бы вы решали, кого бы вы назвали лучшим игроком месяца в Овьедо?

- Не знаю, это работа специалистов.

- Что говорили партнёры после того, как вы получили награду?

- Только сегодня получил, не общались еще.

- Вы были признаны лучшим игроком матча с Райо Вальекано. Взаимопонимание с защитниками уже на высоком уровне?

- Стараемся улучшать все аспекты игры, в том числе — и взаимопонимание.

- Вы, пожалуй, главная звезда Овьедо. Это заметно? Болельщики подходят на улице? Были ли какие-то интересные случаи?

- Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают.

- Как обстоят ваши успехи с испанским языком?

- С общением проблем нет, но еще нужно подтягивать, чем я постепенно и занимаюсь.



Евгений Музыка, Football.ua