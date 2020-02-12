Баски заработали преимущество перед ответной встречей.
Атлетик - Гранада, фото Атлетик
12 февраля 2020, 23:56
Завершился первый поединок полуфинала Кубка Испании, в котором Атлетик на своем поле сумел минимально обыграть Гранаду.
Напомним, в предыдущем раунде баски сумели одолеть Барселону, забив решающий гол на последней минуте.
Атлетик — Гранада 1:0
Голы: Муниаин, 42
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Бершиш — Уильямс, Гарсия (Сан Хосе, 84), Весга, Муниаин — Гарсия (Адурис, 67)
Гранада: Силва — Нева, Санчес, Дуарте (Брис, 85), Диас — Гоналон, Эррера, Мачис (Мачис, 71), Фернандес, Пуэртас (Вальехо, 46) — Сольдадо
Предупреждения: Гарсия, Уильямс, Адурис — Диас, Сольдадо