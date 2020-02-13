Испания

Несмотря на травму, валлиец сможет сыграть в матче против Сельты.

Реал готовится к предстоящему поединку испанской Примеры против Сельты, который состоится 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что нападающий Гарет Бэйл тренировался в общей группе, однако на его правой руке находилась повязка, свидетельствующая о травме.

Как сообщает AS со ссылкой на СOPE, 30-летний валлиец вывихнул мизинец, однако данное повреждение не помешает ему появиться на поле в следующем матче .

Что касается футболистов, которые точно не сыграют с Сельтой, то Реалу не смогут помочь Марко Асенсио и Хамес Родригес, которые тренировались отдельно от команды. Мариано Диас, в свою очередь, занимался в закрытом помещении.

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