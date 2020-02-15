Испания

Испанские гранды работают над тем, чтобы провести товарищеский матч.

Барселона и Реал совместно работают над тем, чтобы организовать поединок в США, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что Лас-Вегас и Лос-Анджелес — главные претенденты на проведение такого мероприятия.

Барселона и Реал уже играли друг против друга в США на международном кубке чемпионов в Майами в 2017 году. Та встреча закончилась победой каталонцев со счетом 3:2.

Провести поединок планируют между окончанием чемпионата Европы и Кубка Америки.

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