Испания

"Сине-гранатовые" оказались в сложной ситуации из-за травм Суареса и Дембеле.

Барселона испытывает кадровые проблемы в атакующей линии из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, однако период регистрации новых футболистов в Испании завершился, из-за чего подписание "сине-гранатовыми" форварда находится под большим вопросом.

Как сообщил директор Барселоны Гильермо Амор, Федерация футбола Испании пока не разрешила каталонскому клубу зарегистрировать нового нападающего вне трансферного окна.

"Много было сказано, но RFEF пока не дала нам зеленый свет на подписание. Мы до сих пор не получили ничего официального. Если это произойдет, Барселона примет необходимое решение в данной ситуации".

"Сначала мы должны посмотреть, получим ли мы разрешение. Клуб много работал над этим. Мы тяжело работаем каждый день над этим вопросом и, когда наступит момент, мы сделаем все возможное для клуба. В этом нет никаких сомнений", — приводит слова Амора Sport.es.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала предложение по форварду Бетиса Лорену Морону. Также стало известно, что "сине-гранатовые" готовы активировать клаусулу Лаутаро Мартинеса до 15 июля.

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