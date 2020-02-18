Испания

Новичок "сливочных" счастлив оказаться в новом клубе.

Мадридский Реал представил зимнего новичка клуба Рейнира. 18-летний футболист пообщался с прессой после официальной церемонии презентации.

"Это самый счастливый мой день. Я исполнил мечту детства.Я хочу быть частью истории этого великого клуба. Я был очень счастлив, когда мой отец позвонил мне и сообщил информацию, что Реал хочет моего трансфера. Я был на клубном чемпионате мира и не знал, что делать. Необъяснимые эмоции, я начал плакать, мой сосед по комнате тоже был очень счастлив за меня. Реал — самый большой клуб в мире, на него оказывается большое давление, но, как я уже сказал, это мечта, которая сбылась", — цитирует игрока AS.

Также бразилец рассказал, как его приняли соотечественники Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс.

"Они отличные игроки, вчера я был в доме у Винисиуса, он мой друг со времен Фламенго. Я очень доволен приемом всех бразильцев, они наверняка мне очень помогут".

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Также новоиспеченный игрок Реала рассказал, что ему уже удалось пообщаться с легендой клуба Раулем Гонсалесом.

"Я уже виделся с Раулем, он приветствовал меня и я остался очень доволен нашей беседой. Он пожелал мне удачи, я уверен, что сделаю все возможное. Как мы говорим в моей стране, я отдам свою жизнь за Мадрид", — заключил футболист.

Предлагаем вашему вниманию видеонарезку с игрой Рейнира.