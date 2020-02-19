Испания

Каталонцы наконец-то определились с новым нападающим.

Барселона получила возможность подписать нападающего, который выступает в Испании, ввиду травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

"Сине-гранатовые" остановили свой выбор на форварде Леганеса Мартине Брайтвейте, за которого президент "огурцов" ранее затребовал сумму отступных.

Как сообщает Sport.es, Барселона заплатит за игрока 18 миллионов евро. О трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Леганес в зимнее трансферное окно также потерял Юссефа Эн Незири.