Испания

Датчанин впервые появился на поле в футболке каталонцев в игре с Эйбаром.

Новичок Барселоны Мартин Брайтвейт дебютировал за "сине-гранатовых" в игре против Эйбара. На 72-й минуте матча при счете 3:0 в пользу каталонцев датчанин заменил Антуана Гризманна.

Барселона заплатила Леганесу клаусулу Брайтвейта и подписала игрока вне трансферного окна. Каталонцы получили разрешение на этот трансфер из-за серьезной травмы Усмана Дембеле.

Леганесу же запретили подписать замену Брайтвейту, что привело к скандалу в испанском футболе. По словам главы Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, ФИФА попросила отменить возможность подписывать игроков за пределами трансферного окна.

Хет-трик еще в первом тайме сделал Лионель Месси, которого тренер Эйбара Хосе Луис Мендилабар незадолго до игры назвал "ублюдком".

Барселону впереди ожидают два важнейших поединка: против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля и Эль Класико с Реалом в чемпионате первого марта.