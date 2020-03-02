Испания

"Сливочные" прервали неудачную серию выступлений на Сантьяго Бернабеу против Барселоны.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Стоит отметить, что эта домашняя победа в Эль Классико стала для "сливочных" первой с октября 2014 года в чемпионате Испании. Тогда Реал выиграл на своем стадионе Барселону со счетом 3:1.

Последняя же победа мадридского клуба над "сине-гранатовыми" произошла в августе 2017 года, когда Реал забрал в свою копилку Суперкубок Испании. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана прервали серию без побед в Эль Классико длительностью в семь матчей.

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