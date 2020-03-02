Испания

Наставник Барселоны высказался о поражении от Реала в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен поделился эмоциями после встречи и назвал причины неудовлетворительного результата.

"Думаю, мы провели хороший первый тайм, однако они включились во второй половине. Мы неплохо начали после перерыва, но потом начали допускать ошибки в передачах. Нужно поздравить Реал с победой".

"Заслуга Реала или недостаток Барселоны? Порой, и то, и другое имеют место быть. Иногда нормально проигрывать, показывая свою игру. Однако когда соперник прижимает тебя к воротам, то с этим нелегко справиться. Нужно отдать игрокам Реала должное — они сыграли очень интенсивно".

"Сейчас поражение от Реала не имеет большого значения. Да, у них есть преимущество в одно набранное очко, но в будущем ситуация может быстро измениться", — приводит слова Сетьена AS.

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