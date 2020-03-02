Испания

Испанский защитник высказался о поражении от Реала в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике поделился эмоциями после матча, резко высказавшись об игре соперника в первом тайме.

"Барселона полностью контролировала игру в первом половине. Это была худший Реал, который я только видел на Сантьяго Бернабеу. Во втором тайме им удалось прижать нас к воротам и открыть счет после неудачного момента".

"Я не критикую Реал. У всех есть свои проблемы. Барселона также сыграла далеко не лучшим образом. Если бы мы реализовывали моменты в первом тайме, Реал бы столкнулся с проблемами. Думаю, у нас есть все, чтобы выиграть Ла Лигу", — приводит слова Пике Marca.

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